Nazilli, Halter Milli Takımı'na sahip çıktı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, haltere verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etmek ve 15-25 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak olan 23 yaş altı ve gençler Avrupa Şampiyonası'na Nazilli'de hazırlanan Halter...

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, haltere verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etmek ve 15-25 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak olan 23 yaş altı ve gençler Avrupa Şampiyonası'na Nazilli'de hazırlanan Halter Milli Takımı'nı ziyaret etmek için Nazilli'ye geldi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin alacağı madalyalarda Nazilli'nin büyük katkısı olacağını dile getiren Başkan Ünlü; "İlk defa ciddi manada bir hazırlık kampımızı belediye üstlendi. Bu nedenle halter ailemiz adına size çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamını getirir ve çok daha güzel kamplar yaparız. Ülkemize gelecek madalyalarda sizin emeğiniz, desteğiniz çok önemli bizim için. Sporcularımız adına Nazilli halkına misafirperverliklerinden, ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz burada olmaktan dolayı çok mutlu. Halter camiamız adına sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sporcuların en iyi şekilde şampiyonalara hazırlanması için tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden Başkan Özcan; "Nazillimizde milli takımımızı ağırlamak bizler için büyük bir gurur. Gösterdiğiniz teveccühten dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Gençlerimiz aldıkları madalyalarla başarılarını en üst noktaya kadar taşıyacaktır" diyerek Halter Milli Takımı'na güveninin tam olduğunu yineledi.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a plaket takdiminde bulunan Başkan Ünlü ayrıca Halter Milli Takımı'nın formasını da Özcan'a hediye etti.

Hediyelerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özcan, Nazilli'ye özgü yöresel ürünlerin bulunduğu paketi Ünlü'ye takdim ederek kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. - AYDIN