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Nazilli'den 3 imza daha

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
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Nazilli'den 3 imza daha

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi idmanlara başlayan Eşin Group Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor'dan kanat oyuncusu Alim Harlak ve İçel İdmanyurdu'ndan ön libero Nurettin Çağlar ile 1 yıllık, Çorum FK'dan stoper Hakkı Can Aksu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi idmanlara başlayan Eşin Group Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor'dan kanat oyuncusu Alim Harlak ve İçel İdmanyurdu'ndan ön libero Nurettin Çağlar ile 1 yıllık, Çorum FK'dan stoper Hakkı Can Aksu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Muğlaspor'da başlayan Alim, Bucaspor altyapısında oynadıktan sonra Altınordu'da profesyonel oldu. Geçen sezon 3 gol, 8 asistle oynayan 26 yaşındaki futbolcu Bursa Nilüfer, Karacabey, Sarıyer, Etimesgut Belediyespor'da da top koşturdu.

Kırıkhanspor'da profesyonel olan Nurettin sırasıyla Anadolu Üsküdar, Elazığ Belediyespor, Fethiyespor, Uşakspor, 1922 Konya, Somaspor, Diyabekirspor'da görev yaptı. 29 yaşındaki futbolcu Üsküdar, Uşak ve Soma'da kupa kaldırdı. Futbola Yeni Milasspor'da başlayıp Fethiyespor'da profesyonel olan Hakkı Can ise Sakaryaspor, Kastamonu, Karacabey kulüplerinde de oynadı. Nazilli yeni sezon hazırlıklarına da tesislerinde kurban keserek dualarla başladı.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Ankara Demirspor Nazilli Spor Haberler

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