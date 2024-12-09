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Nazilli'de Minik Yüzücüler Sertifikalarını Aldı

Nazilli'de Minik Yüzücüler Sertifikalarını Aldı
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan minik yüzücüler, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında sertifikalarını aldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yüzme bilmeyen kalmaması için çalışmalara devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan minikler sertifikalarını aldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Bakanlığın yüzme öğretme hedefini her yıl arttırarak aşan Aydın'da da yüzme bilmeyen kalmıyor. Bu çerçevede Nazilli ilçesinde eğitimlerin hız kesmeden sürdüren yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan minikler sertifikalarına kavuştu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlerimiz sertifikalarını aldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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