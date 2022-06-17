Nazilli'de Koray zora girdi TFF 2'nci Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, iç transferde yeniden anlaşmak için görüştüğü stoper Koray Baykara ile el sıkışamadı. TFF 2'nci Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, iç transferde yeniden anlaşmak için görüştüğü stoper Koray Baykara ile el sıkışamadı. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki tecrübeli savunmacıyla yaptığı temastan olumlu sonuç alamadı. Yönetimin yeni sezon alacağı ücret konusunda Koray'la uzlaşmaya varamadığı ifade edildi. Nazilli ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli defans oyuncusunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini kullanabileceği bildirildi. Koray'ın kariyerine 1'inci Lig'de devam etmek istediği ve kendisiyle ilgilenen kulüplerin de olduğu iddia edildi. - Nazilli Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Spor Haberler

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