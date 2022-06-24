Nazilli'de Çinkaya'ya veda TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da önceki gün yalnız yaşadığı evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden altyapı antrenörlerinden Erol Çinkaya gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediye spor'da önceki gün yalnız yaşadığı evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden altyapı antrenörlerinden Erol Çinkaya gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Deneyimli antrenör için Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, TÜFAD Aydın Şube Başkanı Tevfik Atatekin, Nazilli Bölgesinde bulunan amatör spor kulüplerinin temsilcileri ve antrenörleri, Nazilli Belediyesporlu futbolcular, spor dünyası ve yakınları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erol Çinkaya, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Kalp Krizi Nazilli Spor Haberler

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