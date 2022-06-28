Nazilli'de Berat olmadı TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor, dış transferde geçtiğimiz haftalarda 2 yıllığına sözleşme imzaladığı eski oyuncusu Berat Eyüpoğlu'yla yollarını ayırdı. TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor, dış transferde geçtiğimiz haftalarda 2 yıllığına sözleşme imzaladığı eski oyuncusu Berat Eyüpoğlu'yla yollarını ayırdı. Geçen sezonunun ilk yarısında 11 maçta Nazilli Belediyespor forması giyen, ikinci yarıda Alanya Kestelspor'a transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi aradaki pürüzler nedeniyle feshedildi. Nazilli Belediyespor yönetim kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Nazilli Belediyespor'un 2022-2023 sezonu için ön görüşmeler yaparak anlaşmaya vardığı Berat Eyüpoğlu ile süreç içerisinde yaşanan ufak anlaşmazlıklar nedeniyle karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Berat Eyüpoğlu'na futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Spor Haberler

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