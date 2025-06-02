Nazilli'de Aquatlon Şampiyonası Heyecanı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Aquatlon Şampiyonası'na katılan 76 genç sporcu birincilik için mücadele etti.

Nazilli'de düzenlenen Aquatlon Şampiyonası, genç sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen organizasyonda toplam 76 sporcu mücadele etti. İki farklı etapta gerçekleşen şampiyonada, yüzme bölümü Nazilli GSB Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda, koşu bölümü ise Sümer Park Atletizm Pisti'nde tamamlandı. Sporcular, hem yüzme hem de koşu etaplarında üstün performans sergileyerek yaş gruplarına göre sıralamaya girmeye çalıştı. Yarışmalar sonucunda dört farklı kategoride dereceye giren sporcular belli oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde Emir Türk birinci, Ata Türkseven ikinci, Tuğra Güzel ise üçüncü oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde Bade Özel birinci, Ece Güzel ikinci, Sema Canberk üçüncü oldu. Küçük Erkekler kategorisinde Emir Coşkun Aydemir birinci, Tuğra Karaca ikinci, Yiğit Efe Kenar üçüncü oldu. Küçük Kızlar kategorisinde Doğa Gökel birinci, Zeynep Bayındır ikinci, Derin Arslan üçüncü oldu.

Yarışların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları ve başarı belgeleri takdim edildi. Etkinlik, hem sporcular hem de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen tüm antrenörlere, hakemlere ve idarecilere teşekkür ederek dereceye giren sporcuların başarılarının devamını diledi. - AYDIN