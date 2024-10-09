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Nazilli'de Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Nazilli'de Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, her yıl kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yüzlerce öğrenci kapalı spor salonunda buluştu. Etkinliklerde yetenekli sporcular taraması yapıldı ve gençlerin spora yönlendirilmesi vurgulandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde genç sporcular 'Amatör Spor Haftası'nda bir araya geldi.

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında Nazilli'de bulunan kapalı spor salonunda yüzlerce öğrenci bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından antrenörler tarafından yetenekli öğrenci taraması başlatıldı.

Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, yaptığı açılış konuşmasında; "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hedefleri arasında yer alan sporu tabana yayma, tabandan sporcu yetiştirme ve onları geleceğe yaymak amacıyla milli takımlar düzeyinde sporcu yetiştirmek mottosuyla her yıl Ekim ayının ilk haftası etkinlikler düzenleniyor. Bakanlığımızın bununla ilgili yürütmüş olduğu yüzme havuzundaki '7'den 70'e yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde 2023 yılı içerisinde yaklaşık 28 bin öğrenci ve gence yüzme öğrettik. Bununla birlikte spor okullarımızda ve sporcu merkezlerimizde 2 bin 300 kişiye spor yaptırdık. Yetenekli gençlerimizi antrenörlerimizle buluşturduk. Tüm bunları yaparken en büyük destekçimiz olan velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte sporu tabana yayarak öğrencilerimize yetenek testi adı altında antrenörlerimiz eşliğindeki uygulamalar ile geçen yıl okullarımızın 3. sınıflarındaki yaklaşık 2 bin 700 öğrencimizi spordaki farklı gruplara yönlendirdik. Bakanlığımızın desteği ile bu sporcularımıza haftanın 2 günü eğitim verilmektedir. Bakanlığımızın tüm tesisleri bunun gibi tüm gençlerimize her zaman açıktır" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Etkinlik Nazilli Yaşam Spor

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