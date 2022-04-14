Nazilli Belediyesporlu Fatma, Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak - Haberler

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Nazilli Belediyesporlu Fatma, Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Nazilli Belediyesporlu Fatma, Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak

Nazilli Belediyespor sporcusu Fatma Kadıköylü, Bulgaristan'ın Sofia kentinde düzenlenecek olan Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyespor sporcusu Fatma Kadıköylü, Bulgaristan'ın Sofia kentinde düzenlenecek olan Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak.

Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan EUBC Gençler Avrupa Boks Şampiyonası 14-21 Nisan 2022 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofia şehrinde yapılıyor. Ülkemizi ve ilimizi Genç Kadınlar Boks Milli Takımı kafilesinde yer alan Nazilli Belediyespor Kulübü sporcumuz Türkiye Şampiyonu ve 2021 yılı Avrupa üçüncüsü Milli Boksörümüz Fatma Kadıköylü temsil ediyor. +81 kilogramda mücadele edecek olan sporcumuz Fatma Kadıköylü ile kulübümüz Boks Milli Takım antrenörü Yavuz Kılıç'a şampiyona başarılar dileriz" denildi. - AYDIN

Nazilli Belediyesporlu Fatma, Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bulgaristan, Türkiye, Nazilli, Boks, Spor, Haberler

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