Nazilli Belediyespor, Yeni Mersin İdmanyurdu'na yenilerek Play-Off hattından çıktı
Ulusal Kulüp Lisansını yenileyemediği için 3 puanının silinecek olmasının şokunu yaşayan Nazilli Belediyespor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde yarıştaki en yakın rakiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'na 4-1 yenilerek Play-Off hattından çıktı. Evinde son 4 maçta 3'üncü kez mağlup olan Nazilli'de takımın düşen performansı taraftarı kızdırdı.
Ulusal Kulüp Lisansını yenileyemediği için 3 puanının silinecek olmasının şokunu yaşayan Nazilli Belediyespor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde yarıştaki en yakın rakiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'na 4-1 yenilerek Play-Off hattından çıktı. Evinde son 4 maçta 3'üncü kez mağlup olan Nazilli'de takımın düşen performansı taraftarı kızdırdı.