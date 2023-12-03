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Nazilli Belediyespor, Yeni Mersin İdmanyurdu'na yenilerek Play-Off hattından çıktı

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Ulusal Kulüp Lisansını yenileyemediği için 3 puanının silinecek olmasının şokunu yaşayan Nazilli Belediyespor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde yarıştaki en yakın rakiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'na 4-1 yenilerek Play-Off hattından çıktı. Evinde son 4 maçta 3'üncü kez mağlup olan Nazilli'de takımın düşen performansı taraftarı kızdırdı.

Ulusal Kulüp Lisansını yenileyemediği için 3 puanının silinecek olmasının şokunu yaşayan Nazilli Belediyespor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde yarıştaki en yakın rakiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'na 4-1 yenilerek Play-Off hattından çıktı. Evinde son 4 maçta 3'üncü kez mağlup olan Nazilli'de takımın düşen performansı taraftarı kızdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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