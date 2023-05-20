Nazilli Belediyespor ve Bursaspor kümede kaldı

STAT: İlçe

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Hasan Hüseyin Tetik

SARI KART: Mehmet ( Nazilli Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor ve Bursaspor, kümede kalmayı başardı. İki ekibin Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan müsabakası 1-1 sona erdi. Düşme hattındaki rakiplerden Batman Petrolspor'un deplasmanda Şanlıurfaspor'a yenilmesiyle Nazilli Belediyespor ve Bursaspor alınan beraberlik sonrasında küme düşmekten kurtuldu. Bu sonuçla iki takım sezonu 46 puanla tamamladı.