Nazilli Belediyespor ve Bursaspor kümede kaldı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor ve Bursaspor, kümede kalmayı başardı. İki ekibin Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan müsabakası 1-1 sona erdi.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Hasan Hüseyin TetikNAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Mehmet (Dk. 90 Hüseyin Cihan), Nuh (Dk. 90 Hakkı), Emre, Furkan, Mert Özyıldırım, Mert Er Estik (Dk. 90 Bilal), Şükrü Kaan, Nurettin, Alim, BertuğBURSASPOR: Deniz - Furkan Emre, Ertuğrul, Ozan, Hasan (Dk. 90 Kerem), Enver Cenk (Dk. 90 Eren), Barış, Emre Tepegöz, Hamza (Dk. 46 Baran), Berat (Dk. 46 Ömer), ÇağatayGOLLER: Dk. 12 Çağatay ( Bursaspor ), Dk. 45 Nurettin ( Nazilli Belediyespor)
SARI KART: Mehmet ( Nazilli Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor ve Bursaspor, kümede kalmayı başardı. İki ekibin Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan müsabakası 1-1 sona erdi. Düşme hattındaki rakiplerden Batman Petrolspor'un deplasmanda Şanlıurfaspor'a yenilmesiyle Nazilli Belediyespor ve Bursaspor alınan beraberlik sonrasında küme düşmekten kurtuldu. Bu sonuçla iki takım sezonu 46 puanla tamamladı.- Nazilli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor