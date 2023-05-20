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Nazilli Belediyespor ve Bursaspor kümede kaldı

Nazilli Belediyespor ve Bursaspor kümede kaldı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor ve Bursaspor, kümede kalmayı başardı. İki ekibin Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan müsabakası 1-1 sona erdi.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Hasan Hüseyin Tetik

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Mehmet (Dk. 90 Hüseyin Cihan), Nuh (Dk. 90 Hakkı), Emre, Furkan, Mert Özyıldırım, Mert Er Estik (Dk. 90 Bilal), Şükrü Kaan, Nurettin, Alim, Bertuğ

BURSASPOR: Deniz - Furkan Emre, Ertuğrul, Ozan, Hasan (Dk. 90 Kerem), Enver Cenk (Dk. 90 Eren), Barış, Emre Tepegöz, Hamza (Dk. 46 Baran), Berat (Dk. 46 Ömer), Çağatay

GOLLER: Dk. 12 Çağatay ( Bursaspor ), Dk. 45 Nurettin ( Nazilli Belediyespor)

SARI KART: Mehmet ( Nazilli Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor ve Bursaspor, kümede kalmayı başardı. İki ekibin Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan müsabakası 1-1 sona erdi. Düşme hattındaki rakiplerden Batman Petrolspor'un deplasmanda Şanlıurfaspor'a yenilmesiyle Nazilli Belediyespor ve Bursaspor alınan beraberlik sonrasında küme düşmekten kurtuldu. Bu sonuçla iki takım sezonu 46 puanla tamamladı.


- Nazilli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hüseyin Cihan Bursaspor Nazilli Spor Haberler

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