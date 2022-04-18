Nazilli Belediyespor vazgeçmeyecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankara Demirspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran ve Play-Off hattının gerisinde kalan Nazilli Belediyespor, pes etmeyecek.

5'inci sırada bulunan Teco Karacabey Belediyespor'la arasında 5 puan fark bulunan 11'inci basamaktaki siyah-beyazlıların Play-Off şansı çok azalırken teknik direktör Taner Öcal, "Ankara Demirspor maçında özellikle son 20 dakika 7 pozisyon yakaladık. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Nereye gidebiliriz bilemiyorum ama elimizden geleni yapacağız" dedi.Nazilli bu hafta deplasmanda küme düşen Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek.