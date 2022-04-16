Nazilli Belediyespor'un rakibi Ankara Demirspor - Haberler

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Nazilli Belediyespor'un rakibi Ankara Demirspor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Nazilli Belediyespor'un rakibi Ankara Demirspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından 1 puan toplayıp Play-Off hattının gerisinde kalan Nazilli Belediyespor yarın evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından 1 puan toplayıp Play-Off hattının gerisinde kalan Nazilli Belediyespor yarın evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Erdem Metoğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde 30 maç sonunda 41 puan toplayan Nazilli Belediyespor 10'uncu basamakta bulunuyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Play Off, Nazilli, Spor, Haberler

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