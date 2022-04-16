Nazilli Belediyespor'un rakibi Ankara Demirspor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından 1 puan toplayıp Play-Off hattının gerisinde kalan Nazilli Belediyespor yarın evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.
NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından 1 puan toplayıp Play-Off hattının gerisinde kalan Nazilli Belediyespor yarın evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Erdem Metoğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde 30 maç sonunda 41 puan toplayan Nazilli Belediyespor 10'uncu basamakta bulunuyor.
Demirören Haber Ajansı / Spor