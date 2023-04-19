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Nazilli Belediyespor U17'nin rakibi belli oldu

Nazilli Belediyespor U17'nin rakibi belli oldu

Spor Haberleri

Bölgesel Gelişim Ligini şampiyon olarak tamamlayan ve play-off finallerinde oynama şansı yakalayan Eşin Group Nazilli Belediyespor U-17 Futbol Takımı'nın ilk rakibi belli oldu.

Bölgesel Gelişim Ligini şampiyon olarak tamamlayan ve play-off finallerinde oynama şansı yakalayan Eşin Group Nazilli Belediyespor U-17 Futbol Takımı'nın ilk rakibi belli oldu.

Genç futbolcular Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Anagold 24 Erzincanspor U-17 takımı ile eşleşti. Karşılaşma 26 Nisan Çarşamba günü saat 12.00'de Ankara Lalahan Sahası'nda oynanacak. Siyah inciler karşılaşmadan galip ayrıldığı taktirde ise Bayrampaşaspor U-17-Efeler 09 SFK U17 maçının galibi ile karşılaşacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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