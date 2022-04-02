Nazilli Belediyespor telafi peşinde

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 galibiyetin ardından son olarak evinde Uşakspor'a 1-0 mağlup olup Play-Off şansını zora sokan Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Kırşehir Belediyespor'un rakibi olacak. Nazilli Belediyespor'da sarı kart cezalısı Bünyamin maçta forma giyemeyecek. teknik direktör Taner Öcal, Kırşehir Belediyespor'u yenerek yeniden çıkışa geçeceklerini ve Play-Off'u sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi. Siyah-beyazlı ekip grupta 40 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor