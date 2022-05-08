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Nazilli Belediyespor sezonu buruk tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
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Nazilli Belediyespor sezonu buruk tamamladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Şanlıurfaspor'a 3-1 yenilen Nazilli Belediyespor sezonu üzgün tamamladı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Şanlıurfaspor'a 3-1 yenilen Nazilli Belediyespor sezonu üzgün tamamladı. 45 puanla 12'nci sırada 2021-2022'yi bitiren siyah-beyazlılarda teknik direktör Taner Öcal, gelecek sezon çok daha iyi bir performans ortaya koyacaklarını belirtti. Öcal, "Biz önümüzdeki yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başladık. Ligin ve sezonun son maçı olan Şanlıurfaspor deplasmanına da gençlerimizi götürdük. 3-1 mağlup olduk ancak gençlerimizin mücadelesi bizleri oldukça sevindirdi" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Nazilli, Spor, Haberler

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