Nazilli Belediyespor, Serik Belediyespor deplasmanına çıkacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3. sırada yer alan Nazilli Belediyespor, Serik Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, takımının galibiyet için güçlü olduğunu belirtti.

NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Adıyaman FK'yı 3-0 yenip 15 puanla 3'üncü sırada yer alan Nazilli Belediyespor yarın Serik Belediyespor deplasmanına çıkacak. Serik İsmail Oğan Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını söyledi. Yavuzyiğitoğlu, "Zirve yolunda iddiamızı sürdüreceğiz. Zorlu bir maç olacak ama istediğimiz skoru alacak gücümüz var" dedi.