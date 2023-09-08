Nazilli Belediyespor, Sarayköyspor'u 3-2 mağlup etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, Sarayköyspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Maçta Nazilli Belediyespor'un gollerini Talha Erdoğan, Alp Bostancı ve Fırat Yandım attı.