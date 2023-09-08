Nazilli Belediyespor, Sarayköyspor'u 3-2 mağlup etti
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, Sarayköyspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Maçta Nazilli Belediyespor'un gollerini Talha Erdoğan, Alp Bostancı ve Fırat Yandım attı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kadrosunu gecikmeli oluşturan Nazilli Belediyespor, yedek futbolcuları görmek için Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sarayköyspor ile hazırlık maçı oynadı.
Nazilli ekibi hazırlık maçını 3-2'lik skorla kazandı. Karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini Talha Erdoğan, Alp Bostancı ve Fırat Yandım kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor