Nazilli Belediyespor Şanlıurfaspor'u 2-0 Yendi
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor evinde şampiyonluk adaylarından Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek rahat nefes aldı. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci devresine hızlı başlayan Nazilli Belediyespor 46'ncı dakikada Nurettin ile öne geçti: 1-0. Siyah-beyazlı ekip 54'te Bertuğ'la skoru 2-0'a getirdi. Bu sonucun ardından Nazilli Belediyespor 45 puana yükselip alt sıralardan uzaklaştı. Şanlıurfaspor ise 66 puanda kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
STAT: İlçeHAKEMLER: Fatih Tokail, Suat Güz, Serhat SağırNAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya – Mehmet Ersavaş (Dk. 65 Hakkıcan), Nuh, Emre, Bilal, Furkan, Mert Özyıldırım, Mert Er Estik, Nurettin, Alim (Dk. 84 Şükrü), BertuğŞANLIURFASPOR: Aydın – İbrahim (Dk. 60 Behlül), Semih, Barış, Feyyaz, Cumali (Dk. 59 Yakup), Erkam, Mehmet Alp, Mert (Dk. 59 Alpay), Kemal, Doğacan (Dk. 79 Mustafa)GOLLER: Dk. 46 Nurettin, Dk. 54 Bertuğ ( Nazilli Belediyespor)?KIRMIZI KART: Feyyaz ( Şanlıurfaspor )SARI KARTLAR: Cumali, Feyyaz, Behlül, Aydın ( Şanlıurfaspor ), Furkan ( Nazilli Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor evinde şampiyonluk adaylarından Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek rahat nefes aldı. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci devresine hızlı başlayan Nazilli Belediyespor 46'ncı dakikada Nurettin ile öne geçti: 1-0. Siyah-beyazlı ekip 54'te Bertuğ'la skoru 2-0'a getirdi. Bu sonucun ardından Nazilli Belediyespor 45 puana yükselip alt sıralardan uzaklaştı. Şanlıurfaspor ise 66 puanda kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.- Nazilli