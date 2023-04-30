Nazilli Belediyespor Şanlıurfaspor'u 2-0 Yendi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor evinde şampiyonluk adaylarından Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek rahat nefes aldı. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci devresine hızlı başlayan Nazilli Belediyespor 46'ncı dakikada Nurettin ile öne geçti: 1-0. Siyah-beyazlı ekip 54'te Bertuğ'la skoru 2-0'a getirdi. Bu sonucun ardından Nazilli Belediyespor 45 puana yükselip alt sıralardan uzaklaştı. Şanlıurfaspor ise 66 puanda kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.