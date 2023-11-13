Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı ligin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bandırma Temsilcisi Bordo Basketbol Kulübü'nü 71-79 mağlup ederek parkeden galip ayrılan taraf oldu.

Nazilli Belediyespor potada 2. haftayı galibiyet ile tamamladı

Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı ligin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bandırma Temsilcisi Bordo Basketbol Kulübü'nü 71-79 mağlup ederek parkeden galip ayrılan taraf oldu.

Mücadelenin ilk 2 çeyreğini ev sahibi takımın 38-35'lik üstünlüğü ile tamamlanırken 4. periyottaki üstün oyununu skora yansıtan potanın efeleri karşılaşmayı 71-79 önde bitirerek ligin 2. haftasını galibiyet ile tamamladı. Potanın efeleri ligin 3.hafta karşılaşmasında 18 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda İstanbul temsilcisi High Touch HT Basketbol Takım'ını misafir edecek. - AYDIN