Nazilli Belediyespor Play-Off Hattının Dışında Kaldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik yarışından kopan Nazilli Belediyespor, son maçta Esenler Erokspor'a 5-1 yenilerek Play-Off hattının dışına düştü.
NAZİLLİ,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun başlamasına günler kala kurabildiği kadrosuyla haftalarca zirve yarışından kopmayan Nazilli Belediyespor son haftalarda dağıldı. Son 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini evinde bu galibiyetle liderliğe yükselen Esenler Erokspor'a 5-1 yenilerek alan Nazilli, kendisini Play-Off hattının dışında buldu. Nazilli Belediyespor farklı yenilgiyle 22 puanda kalıp grupta yedinci sıraya geriledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor