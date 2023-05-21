Nazilli Belediyespor, Mert Çapar'ın golüyle ligde kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta iki takımın da küme düşme korkusuyla çıktığı sezonun son hafta maçında evinde Bursaspor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, rakiplerinden Batman Petrolspor'un da Şanlıurfaspor'a 2-0 yenilmesiyle ligde kalışını ilan etti. Sezonun son haftarında kabus görerek bay geçtiği geçen hafta içi rakiplerinin aldığı sonuçlarla küme düşme tehlikesini iyice hissetmeye başlayan siyal-beyazlı ekip, evindeki finalde hata yapmadı. Bursaspor önünde 12'nci dakikada yenik duruma düşmesine rağmen 45'inci dakikada Nurettin'in golüyle hayat bulan Nazilli'ye en büyük müjde ise eski oyuncusundan geldi.

MERT ÇAPAR MÜJDESİ

Nazilli Belediyespor altyapısından çıkıp 7 yıl takımda forma giydikten sonra bu sezon başında Şanlıurfaspor'a transfer olan Mert Çapar, Batman Petrolspor'a 45+4'üncü dakikada attığı golle eski takımını ipten aldı. Eski Nazillili Mert'in golüyle yenik duruma düşen Batman, sahadan 2-0 yenik ayrılarak 45 puanla küme düşerken, Nazilli Belediyespor 46 puanla rakibinin 1 puan ve tek basamak önünde kurtuldu. TFF 3'üncü Lig'de 2 yıl önce mucizevi bir şampiyonluk yaşattığı takımı 2'nci Lig'de tutan isim de olan teknik direktör Mesut Toros, bu şartlar altında ligde kalmanın şampiyonluk kadar değerli olduğunu söyledi.