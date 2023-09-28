Nazilli Belediyespor Menemen Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'de 6. hafta müsabakasında kendi sahasında oynayacağı Menemen Belediyespor maçı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu yönetimindeki takım, ısınma hareketleri ve hazırlık maçıyla antrenmana başladı.

Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'de 6. hafta müsabakasında kendi sahasında oynayacağı Menemen Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Nazilli Belediyespor, hız kesmeden Menemen Belediyespor maçına hazırlanmaya başladı. Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ve yardımcıları gözetiminde ısınma hareketleri ile günün antrenmanına başlarken, kadroda yer alamayan futbolcular için de hazırlık maçı düzenlendi. Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yatağanspor ile hazırlık maçı oynayan futbolcular hazırlık maçından 3-2'lık skor ile mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin gollerini Barış Örücü attı. - AYDIN