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Nazilli Belediyespor lidere konuk

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Nazilli Belediyespor lidere konuk

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Amed Sportif Faaliyetler ve Akhisarspor maçlarını kazanarak Play-Off yolunda umutlanan Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda lider Pendikspor'la karşı karşıya gelecek.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Amed Sportif Faaliyetler ve Akhisarspor maçlarını kazanarak Play-Off yolunda umutlanan Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda lider Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelede Özgür Reha Alıcı görev yapacak. Nazilli Belediyespor'un başında 2'de 2 yapan teknik direktör Taner Öcal, İstanbul'dan istedikleri sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Pendikspor, Play Off, Nazilli, Spor, Haberler

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