Nazilli Belediyespor kulüp başkan adayı Ünal'dan moral yemeği

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Gurp takımlarından Nazilli Belediyespor'da kongre öncesi başkan adayı Ünal Önal, futbolcular ve teknik yönetimle moral yemeğinde buluştu.

Nazilli Belediyespor kulübü yeni başkan adayı Ünal Önal, Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyespor'lu teknik heyet ve futbolcularla hafta sonu oynanacak olan Akhisar Spor karşılaşması öncesi moral yemeğinde buluştu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte takıma başarı dileğinde bulunan Başkan Adayı Ünal Önal, "Başta teknik ekibimize ve tüm futbolcu kardeşlerimize çok güveniyorum. Akhisar Spor karşılaşmasında başarılar diliyorum. İnşallah hafta sonu 3 puan alarak önümüzdeki süreçte daha güçlü daha huzurlu daha güvenli bir şekilde büyük başarılara imza atacağız" dedi.

Başkan adayı Ünal Önal'a yemek için teşekkür eden Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan: "Önümüzdeki Pazar günü oynanacağımız Akhisarspor karşılaşmasında hepinize başarılar diliyorum. Sizlerin karşılaşmadan 3 puan ile ayrılacağınıza inancım tam. Sizler ne kadar başarılı olursanız bizlerde o derece mutlu oluyoruz" dedi.

Yemeğin ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü nedeniyle Büyük bir Türk bayrağı açarak objektiflere poz vererek kutlamalara destek veren futbolcular galibiyet sözü verdiler. - AYDIN