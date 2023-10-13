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Nazilli Belediyespor, Kırşehir FK ile karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, Kırşehir FK ile yarın sahasında karşılaşacak. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, taraftarın desteği ile kazanarak zirve yarışında ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti.