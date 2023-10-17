Nazilli Belediyespor, Kırklarelispor deplasmanında terleyecek

NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında evinde Kırşehir FK'yı 3-0 yenerek zirve yolunda iddiasını kuvvetlendiren Nazilli Belediyespor yarın Kırklarelispor deplasmanında terleyecek. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçta Abdullah Volkan Aydın görev yapacak. Sıralamada 19 puanla ikinci basamakta yer alan ve lider Vanspor'u 2 puan geriden takip eden Nazilli Belediyespor'un Teknik Direktörü Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, düşme potasında yer alan Kırklarelispor'u yenip yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini dile getirdi.