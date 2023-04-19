Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor: 0-2

STAT: Nazilli İlçe

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalarak alt sıralara gerileyen Eşin Group Nazilli Belediyespor, evinde Isparta 32 Spor'a da yenildi, son 4 maça ateş hattında girdi: 0-2. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 48'inci dakikada Cemal ve 90+17nci dakikada Koray attı. Bu skorla Nazilli Belediyespor son 4 hafta öncesi 39 puanla düşme hattının 4 puan üzerinde kaldı.