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Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor: 0-2

Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor: 0-2

Spor Haberleri

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Ramazan Keleş, Kenan Özcan, Akın KarabacakEŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Mehmet Ersavaş (Dk. 59 Şükrü Kaan), Furkan, Mert Özyıldırım, Nurettin (Dk. 66 Polat), Ali, Emre, Bilal (Dk. 46 Mert Er), Doğukan, Bertuğ, Anıl (Dk.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Kenan Özcan, Akın Karabacak

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Mehmet Ersavaş (Dk. 59 Şükrü Kaan), Furkan, Mert Özyıldırım, Nurettin (Dk. 66 Polat), Ali, Emre, Bilal (Dk. 46 Mert Er), Doğukan, Bertuğ, Anıl (Dk. 83 Erdem)

ISPARTA 32 SPOR: Furkan - Halil, Musa Nizam, Bahadır, Cem (Dk. 90 Oğuzhan), Osman, Erdem, Erkan (Dk. 46 Cemal), Bahattin Berke (Dk. 90+2 Koray), Hüseyin, Abdullah (Dk. 72 Ömer Çiçek)

GOLLER: Dk. 48 Cemal, Dk. 90+11 Koray (Isparta 32 Spor)

SARI KARTLAR: Mehmet Ersavaş, Emre (Nazilli Bld), Erkan, Halil (Isparta 32 Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalarak alt sıralara gerileyen Eşin Group Nazilli Belediyespor, evinde Isparta 32 Spor'a da yenildi, son 4 maça ateş hattında girdi: 0-2. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 48'inci dakikada Cemal ve 90+17nci dakikada Koray attı. Bu skorla Nazilli Belediyespor son 4 hafta öncesi 39 puanla düşme hattının 4 puan üzerinde kaldı.


- Nazilli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

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