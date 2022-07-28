Nazilli Belediyespor ilk hazırlık maçında sahadan galibiyet ile ayrıldı

Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonunun ilk hazırlık karşılaşmasında sahasında Turgutluspor'u misafir ederken, sahadan 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Nazilli Şehir Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında siyah-beyazı her iki devrede farklı on birlerle mücadele etti. Maça hızlı başlayan Naz Naz, 6'ncı dakikada Yılmaz Basravi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Anıl Arıcıoğlu çizgiye indi, altı pas içine yerden çıkardı, Yılmaz net bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi. Turgutluspor, 29'uncu dakikada Serhat Kot ile eşitliği yakaladı. Savunmanın arkasına atılan uzun topta Serhat Kot, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Naz Naz, 44'te yeniden Yılmaz Basravi ile ikinci golü buldu. Şükrü Kaan'ın pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Yılmaz, topu ayak içiyle uzak köşeye bıraktı. Skor 2-1'e geldi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Siyah İnciler, 2'nci yarıda da maça etkili başladı. Alim Harlak sağdan uzak köşeye sert vurdu. Kaleciden dönen topu tamamlayan Nurettin Çağlar, skoru 3-1'e getirdi. 66'ncı dakikada Metehan'ın pasında Mert Özyıldırım çizgiye indi içeriye pasında Ahmet Gökbayrak düzeltip vurdu ve meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluştururken durum 4-1 oldu. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma Nazilli Belediyespor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. - AYDIN