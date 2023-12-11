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Nazilli Belediyespor Göcek Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti

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Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı, deplasmanda Göcek Spor Kulübü ile oynadığı maçı 3-0 kazandı. İlk seti 25-22, ikinci seti 25-18 ve son seti 25-19'lik skorlarla alan Nazilli Belediyespor, liderlik yarışında avantaj sağladı.

Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı ligin ikinci yarsının ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Muğla temsilcisi Göcek Spor Kulübü karşılaşmasından 3-0'lük skorla ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Filenin efeleri ilk seti 25-22 önde tamamladı. Etkili oyununa 2. setteki 25-18'lik skorla devam ettiren siyah inciler, son seti de 25-19'luk skorla önde tamamlayarak fileden 3-0'lık sonuçla mutlu ayrılan taraf oldu. Efeler, ligin 11. haftasında liderlik yarışı verdiği Antalya temsilcisi Serik Belediyespor voleybol takımını Nazilli Spor Salonu'nda 17 Aralık Pazar günü saat 14.00'da misafir edecek. Naz Naz maçtan galip ayrılması durumunda lider olarak haftayı tamamlayacak ve şampiyonluk yarışında avantaj sağlayacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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