Nazilli Belediyespor, genç yetenekleri transfer etti

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor, dış transferde Fenerbahçe altyapısından 19 yaşındaki stoper Recep Efe Koçak ve Fatih Karagümrük'ten 19 yaşındaki sağ bek Efecan Mızrakçı ile sözleşme imzaladı. Tuzlaspor'da futbola başlayan Recep Efe, Altınordu altyapısında da oynadı. Genç oyuncu geçen sezon Fenerbahçe U19 takımında görev yaptı. Fenerbahçe'de futbola başlayan Efecan ise geçen yıl Karagümrük'te profesyonel oldu. Efecan, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 1'er maça çıktı.