Nazilli Belediyespor, genç forvet Cemil Devrim'i transfer etti
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, 20 yaşındaki forvet oyuncusu Cemil Devrim'i kadrosuna kattı. Cemil, Nazilli'ye gelmekten çok sevinçli olduğunu belirtti.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar 20 yaşındaki forvet oyuncusu Cemil Devrim'i kadrosuna kattı. Son olarak Bursa Yıldırımspor forması giyen genç oyuncuyla resmi sözleşme imzalanırken, Cemil yaptığı açıklamada, "Nazilli Belediyespor'a başarı için geldim. Nazilli çok güzel bir yer. Birçok 1'inci Lig ekibinin dahi sahip olmadığı tesisler var. Nazilli'ye geldiğim için çok sevinçliyim" diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor