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Nazilli Belediyespor Futbol Okulu kayıtları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Nazilli Belediyespor Futbol Okulu kayıtları devam ediyor

Nazilli Belediyespor Futbol Okulu yaz dönemi kayıtlarına Nazilli Belediye meydanında açılan kayıt standı ile devam ediyor.

Nazilli Belediyespor Futbol Okulu yaz dönemi kayıtlarına Nazilli Belediye meydanında açılan kayıt standı ile devam ediyor.

Nazilli Belediyespor Gelişim Ligleri Sorumlu Yöneticisi Baskın Aksoy ve Nazilli Belediyespor Gençlik Gelişim Koordinatörü Osman Aktar kontrolünde, Futbol Okulu Sorumlu Antrenörü Mahmut Esin Girgin gözetiminde çalışmalarına devam eden futbol okulu'nun yaz dönemi başvuru ve kayıtları sürüyor. Nazilli Belediye meydanında açılan kayıt standı 20 Haziran Pazartesi günü dahil olmak üzere 5 gün boyunca saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak ve yeni kayıtlar alınacak. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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