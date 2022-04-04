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Nazilli Belediyespor fırsat tepti

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
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Nazilli Belediyespor fırsat tepti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, Play-Off hattına yaklaşma fırsatını kaçırdı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, Play-Off hattına yaklaşma fırsatını kaçırdı. Geçen hafta da evinde Uşakspor'a 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar 10'uncu sırada yer alırken, 5'inci Tarsus İdman Yurdu'nu 5 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik direktör Taner Öcal, 4 maçın kaldığını hatırlatarak, "Buradan 12 puan çıkarmayı hedefliyoruz. Son iki maçımızda 1 puan almak bizi üzdü. Elimizden gelen mücadelenin en iyisini yapacağız" dedi.


- Nazilli

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir Belediyespor, Play Off, Nazilli, Spor, Haberler

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