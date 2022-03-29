Nazilli Belediyespor evinde Uşakspor'la oynayacak

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde son 3 maçını kazınıp yeniden Play-Off umutlarını yeşerten 40 puanlı Nazilli Belediyespor, yarın Ege derbisinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren 34 puandaki Uşakspor'u konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Seriye Uşakspor karşısında da sürdüreceklerini belirten Taner Öcal, "Art arda aldığımız galibiyetlerle tekrar üst sıralara tırmandık. Hedefimiz Play-Off biletini alabilmek. Uşakspor maçını da kayıpsız geçerek bu hedefimize bir adım daha yaklaşacağız" dedi.Geçen hafta Uşakspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Ümit Karan ise "Zorlu bir deplasman oynayacağız. Takımıma inancım tam, istediğimizi alacağız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor