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Nazilli Belediyespor Emre ile sözleşme yeniledi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Nazilli Belediyespor Emre ile sözleşme yeniledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar 2022-23 sezonu hazırlıkları doğrultusunda iç transferde geçtiğimiz sezon 24 maçta görev alan sol bek Emre Toptan ile tekrardan 1 yıllık anlaşma sağlandı. Nazilli Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında imza törenine katılan Eşin Group Nazilli Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Erkan Abbasoğlu, "Kulübümüzde iç ve dış transfer çalışmalarımız sürüyor. Geçtiğimiz sezon güzel işlere imza atan ve her geçen yıl üstüne koyarak futbolunu daha üste seviyelere taşıyan başarılı oyuncumuz Emre Toptan ile tekrar anlaşma sağladık. Kulübümüze ve tüm camiamıza hayırlı olsun" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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