Nazilli Belediyespor, Diyarbekirspor ile karşılaşacak
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçında 4 mağlubiyet alan Nazilli Belediyespor, Play-Off hattındaki yerini kaybetti. Takımın başına geçen teknik direktör Şükrü Akar, Diyarbekirspor maçında taraftarların desteğiyle galibiyet arayacak.
NAZİLLİ,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçında 4 mağlubiyet alarak Play-Off hattındaki yerini kaybeden 22 puanlı Nazilli Belediyespor yarın evinde 16 puanı bulunan Diyarbekirspor'la kozlarını paylaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak randevuda Berkay Erdemir düdük çalacak.
Siyah-beyazlılarda takımın başındaki ilk maçına çıkacak teknik direktör Şükrü Akar, "Diyarbekir karşısında taraftarlarımızın desteğiyle istediğimizi alabilmek için mücadele edeceğiz" dedi.
Yakup Emre Bakkal'ın kadro dışı kaldığı Nazilli ekibinde sakatlığı bulunan Furkan Apaydın ve Hakkıcan Aksu forma giyemeyecek.