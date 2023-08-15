Nazilli Belediyespor Denizlispor'un eski başkanına devredildi

NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig'de aylardır şirketleşme tartışmalarının bitmediği Nazilli Belediyespor, Denizlispor'un eski başkanlarından Denizlili iş insanı Süleyman Urkay'a devredilirken, taraftarlar sosyal medyada isyan etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, yıllardır Nazilli Belediyespor adıyla liglerde mücedele eden, tesisleriyle örnek gösterilen kulübün devredilmesine tepki gösterdi. Son 2 ayda 4 kez kongre düzenleyip yeni sezon öncesi hiçbir hamle yapmayan kulüpte yönetimi devralan Süleyman Urkay, ekibiyle birlikte çalışmalara hızla başladı.

Urkay'ın takımın eski futbolcularından olup, teknik direktör olarak siyah-beyazlılara 2012 yılında 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşatan, taraftarın da çok sevdiği 57 yaşındaki çalıştırıcı Mustafa Ceviz'le söz kestiği öğrenildi. Transfere de hızla başlayarak flaş takviyelerle takımı oluşturacak Süleyman Urkay'ın 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'dan kanat oyuncusu Caner Hüseyin Bağ ve İskenderunspor'dan santrfor Yasin Abdioğlu'yla temasa geçtiği belirtildi.