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Nazilli Belediyespor'dan farklı prova

Nazilli Belediyespor'dan farklı prova

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamından Turgutluspor'la oynadığı özel maçı 4-1 kazandı.

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamından Turgutluspor'la oynadığı özel maçı 4-1 kazandı. Her iki yarıda da farklı 11'le mücadele eden siyah-beyazlılar 6'ncı dakikada Yılmaz'ın golüye öne geçti. Turgutluspor 19'uncu dakikada Serhat ile beraberliği yakaladı: 1-1. Nazilli Belediyespor 44'üncü dakikada bir kez daha Yılmaz'la üstünlük golünü buldu: 2-1. Nazilli Belediyespor ikinci yarının hemen başında Nurettin'in golüyle skoru 3-1 yaparken, 66'ncı dakikada Ahmet sonucu belirleyen isim oldu. Nazilli Belediyespor, yarın saat 19.30'da deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek.


- Nazilli
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Nazilli Spor Haberler

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