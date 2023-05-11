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Nazilli Belediyespor'da son maçın hazırlıkları başladı

Nazilli Belediyespor'da son maçın hazırlıkları başladı

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor ligde oynayacağı son maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediye spor ligde oynayacağı son maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ye alan Eşin Group Nazilli Belediye spor 2022-2023 sezonun 37. haftasını bay takım olarak geçirecek. Siyah beyazlılar yılın son maçında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Nazilli Şehir Stadında oynayacağı Bursa spor maçı hazırlıklarına başladı. Futbolcular 2 günlük izinin ardından Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor kompleksinde gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanı ile çalışmaların startını verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Spor Haberler

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