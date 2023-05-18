Nazilli Belediyespor'da son maç hazırlığı sürüyor
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor ligde oynayacağı son maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor ligde oynayacağı son maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Eşin Group Nazilli Belediyespor, 2022-2023 sezonun son maçında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'de Nazilli Şehir Stadı'nda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde antrenmanlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksinde ısınma hareketleri ile güne başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunu ve sonrasında tam sahada iki ayrı bölümden oluşan taktiksel oyun çalışması ile yaklaşık 90 dakika süren antrenmanı tamamladı. - AYDIN