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Nazilli Belediyespor'da şok istifa

Nazilli Belediyespor'da şok istifa

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son hafta evinde Bursaspor'la 1-1 berabere kalarak yarıştaki rakiplerinden Batman Petrolspor'un da mağlup olmasıyla ligde kalmayı başaran Eşin Group Nazilli Belediyespor'da yönetim fire verdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son hafta evinde Bursaspor'la 1-1 berabere kalarak yarıştaki rakiplerinden Batman Petrolspor'un da mağlup olmasıyla ligde kalmayı başaran Eşin Group Nazilli Belediyespor'da yönetim fire verdi. Nazilli Belediyespor Başkan Yardımcısı Ümit Özmen görevinden istifa etti. Özmen istifasını, sezonun son maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Batman Petrolspor Bursaspor Nazilli Spor Haberler

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