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Nazilli Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Nazilli Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor

Nazilli Belediyespor, günü çift antrenman ile tamamladı.

Nazilli Belediyespor, günü çift antrenman ile tamamladı.

2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Core Kuvvet çalışması ile günün ikinci antrenmanına başlayan futbolcular 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 ve 4'e 4 anaerob dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, son bölümde belirlenmiş alanda gerçekleştirilen taktiksel çalışma ile günün antrenmanını tamamladı.

Öte yandan kaleciler; Zekeriya Topayan, Hasan Çayrak, Canberk Aydemir ve Eren Kaya ilk bölümde takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü Niyazi Boylu gözetiminde kendileri için hazırlanan programa göre çalıştı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Spor Haberler

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