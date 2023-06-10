Nazilli Belediyespor'da seçim ertelendi
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TFF 2'nci Lig'de sezon biter bitmez olağanüstü kongre kararı alan Nazilli Belediyespor'da ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayınca seçim ertelendi.
TFF 2'nci Lig'de sezon biter bitmez olağanüstü kongre kararı alan Nazilli Belediyespor'da ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayınca seçim ertelendi. Siyah-beyazlıların genel kurulu 16 Haziran Cuma günü Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde yapılacak. Nazilli'de affını isteyen Başkan Ünal Önal, kongrede yeniden aday olmayıp görevi devredecek.- Nazilli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor