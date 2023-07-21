Nazilli Belediyespor'da Mert Özyıldırım da ayrıldı

TFF 2'nci Lig'de kadrosu dağılıp kulüpteki devir gündemi nedeniyle henüz hiçbir hamle yapmayan Nazilli Belediyespor'da ayrılık kervanına orta saha oyuncusu Mert Özyıldırım da eklendi. Tüm alacaklarını kulübe bıraktığını belirten Mert sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nazilli Belediyespor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Hiçbir planı olmayan yeni yönetime ve emeğime göz diken kişilere hakkımı helal etmiyorum. Bir sene boyunca bizden desteklerini esirgemeyen taraftarımıza, her işimize koşturan kulüp çalışanı ağabeylerime ve ablalarıma, aynı formayı terlettiğimiz takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinizin yolu açık olsun. Hoşçakal Naz Naz" dedi. Öte yandan Nazilli ekibinden ayrılan Bertuğ Bayar'ın Vanspor FK ile anlaştığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor