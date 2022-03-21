Nazilli Belediyespor'da keyifler yerinde

Ege derbisinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek 37 puana ulaşan siyah-beyazlılarda Taner Öcal yaptığı açıklamada, "Hafta boyunca bu maçı konuştuk. Bizim için bu maç bu sezonun en önemli maçıydı. Aldığımız galibiyet ile tüm oyuncularımıza özgüven geldi. Artık hedefimiz üst sıralara tırmakmak" diye konuştu.