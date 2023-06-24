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Nazilli Belediyespor'da iki ayrılık

Nazilli Belediyespor'da iki ayrılık

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Nazilli Belediyespor'da kaptan Mehmet Ersavaş ve takımın en golcü futbolcusu Nurettin Çağlar takımdan ayrıldı.

p>TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Nazilli Belediyespor'da iki ayrılık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda kaptan Mehmet Ersavaş ile takımın en golcü futbolcusu Nurettin Çağlar takımdan ayrıldı. Nazilli Belediyespor'un altyapısından yetişen ve 3 yıldır takımda istikrarlı bir şekilde görev Mehmet, Kırşehir FK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Nurettin ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Nazilli Belediyespor ile olan sözleşmemin bitmesinden ötürü yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Her zamanki gibi maddi anlamda verilen sözlerin tutulmadığı bir sezonu daha geride bırakmış bulunmaktayız. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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