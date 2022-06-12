Nazilli Belediyespor'da gündem Fatih - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Belediyespor'da gündem Fatih

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Nazilli Belediyespor'da gündem Fatih

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminin hareketli takımlarından olan Nazilli Belediyespor, Fatih Çiplak'ı gündemine aldı.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminin hareketli takımlarından olan Nazilli Belediyespor, Fatih Çiplak'ı gündemine aldı. Son olarak Kırşehir Belediyespor forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Fatih'in en kısa zamanda Nazilli'ye gelip kendisini siyah-beyazlı renkelere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi. Demir Grup Sivasspor'da profesyonel kariyerine başlayan Fatih Çiplak, Giresunspor, İstanbulspor, Sivas Belediyespor, Kahramanmaraşspor ve İnegölspor'da da top koşturdu. Fatih, geçen sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor'la 33 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fatih Çiplak Nazilli Fatih Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title