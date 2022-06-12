Nazilli Belediyespor'da gündem Fatih - Haberler

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminin hareketli takımlarından olan Nazilli Belediyespor, Fatih Çiplak'ı gündemine aldı. Son olarak Kırşehir Belediyespor forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Fatih'in en kısa zamanda Nazilli'ye gelip kendisini siyah-beyazlı renkelere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi. Demir Grup Sivasspor'da profesyonel kariyerine başlayan Fatih Çiplak, Giresunspor, İstanbulspor, Sivas Belediyespor, Kahramanmaraşspor ve İnegölspor'da da top koşturdu. Fatih, geçen sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor'la 33 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı.

Demirören Haber Ajansı / Spor