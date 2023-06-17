Nazilli Belediyespor'un yeni başkanı Ali Ertürk oldu

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Nazilli Belediyespor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk getirildi. Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, görevi bırakacağını açıklayıp aday olmayan Kulüp Başkanı Ünal Önal, eski başkanlar, kulüp üyeleri ve çok sayıda taraftar katıldı. Tüzük değişikliklerinin de yapıldığı, şirketleşme ve kulübün satışıyla ilgili iddiaların ise gündeme gelmediği genel kurulda başkanlığa tek aday olarak seçime giren Ali Ertürk gelirken, yönetim kurulunda ise Ali Gölgesiz, Yakup Polat, Hüseyin Tosun, Ufuk Özder, Fatih Kayyaoğlu, Baskın Aksoy yer aldı.