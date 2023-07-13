Nazilli Belediyespor'da Devir Belirsizliği Devam Ediyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da kulübün devri konusunda belirsizlik devam ediyor. Başkan Ali Ertürk, devir olmaması durumunda yola devam edeceklerini açıkladı. Teknik direktör Mesut Toros ise kulüpteki geleceğinin belli olmadığını belirtti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da kulübün devri konusunda belirsizlik devam ediyor. 17 Temmuz'da olağanüstü kongre yaparak şirketleşme ve devir yetkisi isteyecek yönetimde Başkan Ali Ertürk, devir olmaması durumunda yola devam edeceklerini açıkladı. Çalışmaların sürdüğünü anlatan Ertürk, "Devir gerçekleşmezse biz yolumuza devam edeceğiz. Nazilli Belediyespor'u açıkta bırakacak halimiz yok. Her türlü çalışmamızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Toros Dağları Mesut Toros Nazilli Spor Haberler